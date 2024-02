Ascent Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Bei Ascent gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz. Dies bedeutet, dass es keine eindeutige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ascent-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (52) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (48,83) führen zu einer neutralen Bewertung. Somit erscheint die Ascent-Aktie in diesem Bereich ebenfalls als neutral.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,3 GBP im Vergleich zum aktuellen Kurs von 2,8 GBP, was eine Abweichung von -15,15 Prozent darstellt. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine schlechte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit auch in der einfachen Charttechnik eine schlechte Bewertung für das Unternehmen.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Ascent diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie heute führt.

Zusammenfassend erhält Ascent auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine neutrale Bewertung.