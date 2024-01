Ascendis Pharma AS Aktie: Das sollte jeder wissen!

Aktienanalyse: Ascendis Pharma A- unterdurchschnittliche Dividendenrendite und Aktienkurs

Die Dividendenrendite von Ascendis Pharma A- liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,48 Prozent in der "Biotechnologie"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität für Ascendis Pharma A- gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Tendenz, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Aktienkurs von Ascendis Pharma A- erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,13 Prozent, was 13,77 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche beträgt 8,85 Prozent, während Ascendis Pharma A- aktuell 5,72 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analysteneinschätzung für Ascendis Pharma A- ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da die Mehrheit der Analysten eine positive Empfehlung ausgesprochen hat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 162,67 USD, was einer potenziellen Entwicklung von 25,4 Prozent entspricht. Diese Bewertung basiert auf kurzfristiger Betrachtungsbasis und führt insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung für die Aktie.