Ascendis Pharma AS Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die dänische Biotechnologiefirma Ascendis Pharma A- schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,49 Prozentpunkte weniger als die üblichen 2,49 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Ascendis Pharma A- beträgt aktuell 20,73 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist (Wert: 13,9), was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Ascendis Pharma A- eine Performance von -17,02 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um 22,21 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -39,23 Prozent im Branchenvergleich und einer Unterperformance von 32,36 Prozent im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Aktie von Ascendis Pharma A- sind alle 4 Einstufungen "Gut", was zu einem Durchschnitts-Rating von "Gut" führt. Kurzfristig wird die Aktie auch aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel betrachtet, und die durchschnittlichen Kursziele der Analysten zeigen ein Potenzial von 30,8 Prozent Steigerung vom letzten Schlusskurs aus. Insgesamt erhält Ascendis Pharma A- somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.