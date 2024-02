Ascendant Aktie: DAS heißt noch nichts

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ascendant liegt bei 0, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 336,1 im Bereich "Metalle und Bergbau" unterdurchschnittlich ist. Nach fundamentalen Kriterien ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI für 25 Tage (RSI25) beläuft sich auf 75, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Bei Ascendant wurde eine starke Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, was zu einem insgesamt "Gut"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war ebenfalls eine verstärkte Diskussion über positive Themen zu verzeichnen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.