Ascendant Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Gemäß einer Analysteneinschätzung erhält die Aktie von Ascendant ein "Gut"-Rating. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten bewerteten alle Analysten die Aktie positiv. Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen. Die durchschnittliche Kurszielprognose liegt bei 0,45 CAD, was auf ein Potenzial von 462,5 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (0,08 CAD) aus hinweist. Daher wird die Aktie von den Analysten empfohlen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen für die Aktie von Ascendant. Die Stimmung wird daher als "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Veränderungen festgestellt wurden.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Während an drei Tagen positive Themen dominierten, überwog an vier Tagen die negative Kommunikation. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Dividendenrendite weist Ascendant mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3,67%) auf. In der Kategorie Dividende erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund dieser Unterperformance im Vergleich zur Branche.