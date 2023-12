Ascendant Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ascendant-Aktie beträgt derzeit 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 53,85 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Ascendant.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 1 Bewertung über die letzten zwölf Monate für die Ascendant-Aktie ergibt ein durchschnittliches Rating von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 400 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Ascendant um mehr als 22 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Ascendant veröffentlicht, und in den vergangenen Tagen war das Interesse weder positiv noch negativ. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.