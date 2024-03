Ascend Wellness Holdings Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die technische Analyse der Ascend Wellness-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 1,01 USD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 1,16 USD, was einem Unterschied von +14,85 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs (1,38 USD) des 50-Tages-Durchschnitts unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,94 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die einfache Charttechnik der Ascend Wellness-Aktie daher neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ascend Wellness-Aktie liegt bei 59, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (63,78) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher nach RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über die Ascend Wellness-Aktie langfristig eine starke Aktivität aufweisen, wodurch eine "Gut"-Bewertung zustande kommt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, mit nur wenigen neutralen Tagen. Die verstärkte Diskussion über positive Themen führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion.

Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Ascend Wellness-Aktie.