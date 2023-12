Ascend Wellness Holdings Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Ascend Wellness liegt bei 81,4, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 49,29 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Ascend Wellness derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,91 USD, was einer Abweichung von +24,18 Prozent des Aktienkurses (1,13 USD) entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,1 USD, was einer Abweichung von +2,73 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie geben Aufschluss über das aktuelle Bild in den sozialen Medien. Bei Ascend Wellness wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurden keine signifikanten Veränderungen festgestellt, wodurch sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und negative Diskussionen waren nicht zu verzeichnen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ascend Wellness diskutiert. Basierend darauf wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.