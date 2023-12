Ascelia Pharma AB Aktie: War das schon alles?

Die technische Analyse von Ascelia Pharma zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 9,74 SEK liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3,805 SEK liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -60,93 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 3,14 SEK, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht einen Abstand von +21,18 Prozent hat und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Ascelia Pharma festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, wobei an fünf Tagen das Stimmungsbarometer auf grün stand und negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An drei Tagen war die Stimmung neutral und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen. Insgesamt ergibt dies eine Bewertung von "Gut" für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ascelia Pharma liegt bei 39,34 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als überverkauft bewertet und erhält somit ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Ascelia Pharma in verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.