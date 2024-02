Asbury Automotive, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel anzeigen kann. In Bezug auf die Asbury Automotive-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 39, was eine neutrale Bewertung bedeutet. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 40,3 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für Asbury Automotive basierend auf dem RSI.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Asbury Automotive-Aktie derzeit bei 199,92 USD verläuft, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 202 USD beträgt +1,04 Prozent. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage führt zu einem neutralen Signal mit einer Differenz von +2,73 Prozent.

Die Betrachtung des Sentiments und Buzz über einen längeren Zeitraum ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung. Somit wird Asbury Automotive in diesem Punkt insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für die Asbury Automotive-Aktie basierend auf verschiedenen Faktoren wie dem RSI, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.