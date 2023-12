Asbury Automotive-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Aktienkurs von Asbury Automotive hat im letzten Jahr eine Rendite von 31,79 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 31,77 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -4,86 Prozent, wobei Asbury Automotive aktuell um 36,65 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Asbury Automotive bei 215,74 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 227,48 USD liegt, was einen Abstand von +5,44 Prozent darstellt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 209,74 USD um +8,46 Prozent über diesem Wert. Insgesamt wird die Aktie basierend auf beiden Zeiträumen mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Asbury Automotive als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 37,61 und der RSI25 liegt bei 41,83, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.