Asbury Automotive Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Asbury Automotive wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 216,29 USD, während der Kurs der Aktie bei 204,46 USD um -5,47 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 213,17 USD führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Asbury Automotive ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Asbury Automotive mit einer Rendite von 25,51 Prozent mehr als 28 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche mit einer mittleren Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,4 Prozent, liegt Asbury Automotive mit 32,91 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Asbury Automotive führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt erhält die Asbury Automotive daher in verschiedenen Kategorien unterschiedliche Bewertungen, was zeigt, dass die Aktie sowohl positive als auch negative Aspekte aufweist.