Asbury Automotive Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Für die Asbury Automotive liegt der RSI bei 83,71, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem "Neutral"-Rating für die Asbury Automotive-Aktie führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Asbury Automotive-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Schlecht"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Asbury Automotive vor. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Schlecht". Zusammengefasst erhält Asbury Automotive von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Asbury Automotive in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 25,51 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um -3,34 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +28,85 Prozent im Branchenvergleich für Asbury Automotive bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,95 Prozent im letzten Jahr. Asbury Automotive lag 14,56 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.