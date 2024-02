Asbury Automotive Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Das Anleger-Sentiment für Asbury Automotive basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien in Bezug auf den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Asbury Automotive überwiegend positiv. An acht Tagen waren die Themen positiv, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings konzentrierten sich die Anleger in den letzten ein, zwei Tagen hauptsächlich auf negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Asbury Automotive in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,51 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt einen Rückgang von -8,8 Prozent, was bedeutet, dass Asbury Automotive im Branchenvergleich eine Outperformance von +34,3 Prozent erzielt hat. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -8,7 Prozent, wobei Asbury Automotive um 34,21 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Asbury Automotive ein Neutral-Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 35, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 40 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Dadurch ergibt sich ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Asbury Automotive die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor "Neutral" ist. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" für Asbury Automotive führt.