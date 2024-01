Asbury Automotive Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die technische Analyse der Asbury Automotive-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 216,05 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 208,67 USD liegt, was einer Abweichung von -3,42 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 210,65 USD, was einer Abweichung von -0,94 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Rating.

Von Analysten wird die Asbury Automotive-Aktie derzeit als "Schlecht" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es keine "Gut"- oder "Neutral"-Bewertungen, sondern nur "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 128 USD hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -38,66 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Asbury Automotive eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren und es mehr positive als negative Tage gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, weshalb Asbury Automotive eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Asbury Automotive in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,51 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -3,46 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +28,96 Prozent für Asbury Automotive. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 11,08 Prozent hatte, lag Asbury Automotive um 14,43 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.