Asbury Automotive Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Asbury Automotive als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Asbury Automotive-Aktie beträgt 69,83, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 56,47 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Asbury Automotive wurden über einen längeren Zeitraum betrachtet. Dabei zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Änderung der Stimmungsrate, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der Asbury Automotive-Aktie mit -6,45 Prozent Entfernung vom GD200 (216,17 USD) als "Schlecht"-Signal zu bewerten. Der GD50 liegt bei 213,29 USD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Asbury Automotive als "Neutral" eingestuft ist, jedoch mit überwiegend positiver Stimmungslage der Anleger. Die charttechnische Bewertung zeigt hingegen ein eher "Schlecht"-Signal.