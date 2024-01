Asbury Automotive Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die technische Analyse der Asbury Automotive-Aktie ergibt ein "Neutral"-Signal, da der aktuelle Kurs von 213,92 USD eine Entfernung von -1,13 Prozent vom GD200 (216,37 USD) aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 213,61 USD, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal aufgrund des Abstands von +0,15 Prozent bedeutet. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Asbury Automotive-Aktie derzeit mit einem Wert von 16,01 überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 58, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Asbury Automotive-Aktie mit 25,51 Prozent um mehr als 31 Prozent darüber. Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -9,48 Prozent verzeichnet, liegt Asbury Automotive mit 34,98 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Asbury Automotive-Aktie ist vorwiegend positiv, wie auf sozialen Plattformen gemessen wurde. Jedoch wurden in den letzten beiden Tagen überwiegend negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Asbury Automotive-Aktie hinsichtlich der Stimmung.