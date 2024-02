Asbury Automotive Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Asbury Automotive wurde in den letzten zwei Wochen von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Analyse unserer Redaktion. Die Stimmung der Anleger wird daher insgesamt als "neutral" eingestuft. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert.

Beim Vergleich des Aktienkurses ergibt sich eine Rendite von 25,51 Prozent im letzten Jahr, was 31,08 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" ist die durchschnittliche Rendite bei -5,57 Prozent. In der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -6,72 Prozent, wobei Asbury Automotive aktuell 32,22 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich eine "schlecht"-Bewertung für die Aktie auf dieser Ebene.

Basierend auf dem Relative Strength Index wird die Aktie als neutral eingestuft, sowohl für den RSI7 als auch den RSI25. Der RSI7 beträgt 39,13 und der RSI25 liegt bei 54,55, was zu einer Gesamteinstufung als "neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.