Asbury Automotive Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die technische Analyse von Asbury Automotive ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 216,34 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 211,59 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 -2,2 Prozent beträgt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage zeigt einen Stand von 213,71 USD, was einen Abstand von -0,99 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Asbury Automotive besonders positiv diskutiert, mit neun Tagen, an denen positive Themen überwogen, im Vergleich zu vier Tagen mit überwiegend negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Für Asbury Automotive wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Asbury Automotive zeigt einen Wert von 18,88, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,47, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" auf Basis des RSI.