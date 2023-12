Asbury Automotive Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Asbury Automotive-Aktie wird von Analysten derzeit als "Schlecht" bewertet. Dieses Rating basiert auf 0 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 128 USD hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -40,52 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 215,21 USD, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Asbury Automotive somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Asbury Automotive zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark aufgrund deutlich weniger Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) für Asbury Automotive liegt bei 37,3, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Asbury Automotive mit einer Rendite von 14,58 Prozent um mehr als 19 Prozent über dem Durchschnitt. In der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite in den letzten 12 Monaten bei -17,42 Prozent, wobei Asbury Automotive mit 31,99 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.