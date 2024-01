Asbury Automotive Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Asbury Automotive-Aktie wird von Analysten derzeit als "Schlecht" bewertet. Dieses Rating basiert auf einer "Schlecht"-Bewertung, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurde. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 128 USD, was einem Abwärtspotenzial von -37,73 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Asbury Automotive eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie hat die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein "Neutral"-Rating auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 und 50 Handelstagen.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein gemischtes Bild, mit einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 von 84,09 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25 von 51,8. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.