Asbury Automotive Aktie: Was bringt das neue Jahr?

In den letzten zwei Wochen wurde Asbury Automotive von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Insgesamt wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung einer "guten" Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Asbury Automotive in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 31,76 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite 19,13 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung der Aktie von Asbury Automotive zeigt, dass in den vergangenen zwölf Monaten keine positiven Bewertungen von Analysten aus Research-Abteilungen vorliegen. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 128 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 211,2 USD eine erwartete Kursentwicklung von -39,39 Prozent ergibt. Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung "neutral" basierend auf den Bewertungen von Analysten.

Eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Asbury Automotive auf dieser Ebene daher ebenfalls eine "gut"-Bewertung.

