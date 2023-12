Asbury Automotive Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Aktienkurs von Asbury Automotive hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,58 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -15,67 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Asbury Automotive eine Outperformance von +30,25 Prozent erreicht hat. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat das Unternehmen mit einer Rendite von 18,04 Prozent über dem Durchschnittswert gut abgeschnitten. In beiden Bereichen führt diese Überperformance zu einem "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Internet eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Asbury Automotive bleibt gering, was wiederum zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Asbury Automotive-Aktie einen Wert für den RSI7 von 41,29 und einen Wert für den RSI25 von 41,42, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analysteneinschätzung für die Aktie zeigt insgesamt 0 gute, 0 neutrale und 1 schlechte Einstufungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einschätzung von "Schlecht". Das Kursziel liegt im Mittel bei 128 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 223,06 USD eine erwartete Kursentwicklung von -42,62 Prozent bedeutet, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Sollten Asbury Automotive Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Asbury Automotive jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Asbury Automotive-Analyse.

Asbury Automotive: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...