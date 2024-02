Asbury Automotive Aktie: Viel Lärm um nichts?

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bei Asbury Automotive in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet. Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine neutrale Empfehlung hin, da der RSI7 bei 39,13 und der RSI25 bei 40,3 liegen. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung, da der Kurs der Aktie sowohl über dem GD200 als auch dem GD50 liegt, jedoch nur um weniger als 5 Prozent.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Asbury Automotive im letzten Jahr eine Rendite von 25,51 Prozent erzielt, was 34,6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die Aktie mit einer Überperformance von 34,5 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.