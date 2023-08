Asbury Automotive-Aktie: Schwankt das Unternehmen auf unsicherem Terrain?

Die Asbury Automotive-Aktie hat in den letzten Wochen eine gewisse positive Aufmerksamkeit erregt. Obwohl die Performance des Autohändlers eher bescheiden und die kurzfristigen Aussichten im Sektor nicht besonders vielversprechend sind, sehen einige Analysten einen positiven Trend bis 2025.

Es gibt jedoch auch Bedenken. Die Finanzexperten bei Morgan Stanley waren wenig beeindruckt und bestätigten vor einer Woche ihre Verkaufsempfehlung für Asbury Automotive. Darüber hinaus wurde das Kursziel von zuvor 165 US-Dollar auf nunmehr 128 US-Dollar gesenkt.

Asbury Automotive: Bullish-Anleger bleiben standhaft

An der Börse scheint dies bisher niemand ernsthaft zu beunruhigen. Zwar ist es bereits eine Weile her, dass Asbury Automotive signifikante Kursgewinne verzeichnen konnte. In der vergangenen Woche aber, die geprägt war von...