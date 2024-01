Asbury Automotive Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Asbury Automotive gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Analysten schätzen die Aktie von Asbury Automotive langfristig als "Schlecht" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 0 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht. In den letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Asbury Automotive. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 128 USD. Dies entspricht einer Erwartung von -36,71 Prozent, da der derzeitige Schlusskurs bei 202,23 USD liegt, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Das Sentiment und der Buzz rund um Asbury Automotive können auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dadurch ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei nur eine geringe Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was ebenfalls einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich daher für Asbury Automotive in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Vergleich zum Aktienkurs der Branche hat Asbury Automotive in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,51 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um -7,14 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +32,65 Prozent im Branchenvergleich für Asbury Automotive bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,88 Prozent im letzten Jahr. Asbury Automotive lag 27,39 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.