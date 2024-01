Asbury Automotive Aktie: Ruhe bewahren!

Der Aktienkurs von Asbury Automotive verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,51 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors, nämlich "Zyklische Konsumgüter", einer Überperformance von 15,16 Prozent entspricht. Der Durchschnitt der Rendite in diesem Sektor beträgt 10,35 Prozent. Im Gegensatz dazu liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Bereich "Spezialität Einzelhandel" bei -4,65 Prozent, wobei Asbury Automotive aktuell um 30,16 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Asbury Automotive von 190 USD eine -4,37 prozentige Distanz vom GD200 (198,68 USD) auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, beträgt 195,53 USD, was einem Abstand von -2,83 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Einschätzung des Sentiments und Buzz bezüglich der Aktie basiert auf der längerfristigen Analyse der Kommunikation im Internet. Dabei wird sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. In diesem Zusammenhang zeigt Asbury Automotive eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Bei der Betrachtung des Anleger-Sentiments basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Asbury Automotive diskutiert wurde. An 11 Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Zusammenfassend erhält Asbury Automotive aufgrund der Überperformance, neutralen technischen Analyse und des positiven Anleger-Sentiments insgesamt eine "Gut"-Bewertung.