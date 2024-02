Asbury Automotive Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Aktie von Asbury Automotive hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,51 Prozent erzielt, was 31,08 Prozent über dem Branchendurchschnitt für "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" von -6,72 Prozent, liegt Asbury Automotive aktuell 32,22 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Asbury Automotive auf 199,08 USD, während die Aktie selbst bei 196 USD notiert. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 195,51 USD, was einer Distanz von +0,25 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Asbury Automotive eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während sie in den letzten Tagen überwiegend negativ war. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.