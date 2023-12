Asbury Automotive Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Analyse von Asbury Automotive-Aktien basierend auf den Bewertungen von 1 Analysten ergibt, dass das Wertpapier im Durchschnitt als "Schlecht" eingestuft wird. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 128 USD, was einen möglichen Rückgang um -42,9 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (224,18 USD) bedeutet. Dies führt zu einer Empfehlung von "Schlecht". Zusammenfassend erhält Asbury Automotive von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Asbury Automotive als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 46,69 und der RSI25 bei 40,3, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" führt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung von den Anlegern erfährt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den sozialen Medien zeigt sich ein deutlich positiveres Bild, mit überwiegend positiven Meinungen und Themen in den Kommentaren und Meinungen der Anleger in den letzten Wochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Asbury Automotive auf Basis der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.