Asbury Automotive Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Asbury Automotive hat in den letzten Wochen eine negative Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien erlebt. Gleichzeitig gab es jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen. In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Aktie mit -14,86 Prozent unter dem GD200, was als negatives Signal interpretiert wird. Der GD50 liegt ebenfalls unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. In der Analysteneinschätzung wurden insgesamt 1 Bewertungen abgegeben, die größtenteils schlecht ausfallen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Abwärtspotenzial von -30,78 Prozent. Das Anleger-Sentiment hingegen ist positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien geäußert wurden. Insgesamt ergibt sich eine gute Bewertung der Anleger-Stimmung.

