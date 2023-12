Asbury Automotive Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die technische Analyse von Asbury Automotive zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 215,73 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 234,34 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +8,63 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 208,31 USD angenommen, was einer Differenz von +12,5 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 24,91 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Asbury Automotive-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 36,26, was bedeutet, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält Asbury Automotive in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Asbury Automotive in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 14,58 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -17,27 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +31,84 Prozent für Asbury Automotive entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -4,7 Prozent hatte, lag Asbury Automotive 19,27 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Asbury Automotive deuten ebenfalls auf eine "Gut"-Einstufung hin. Die erhöhte Aktivität und die positive Veränderung der Stimmungsrate zeigen eine starke Diskussionsintensität und eine positive Entwicklung des Stimmungsbildes in den letzten Monaten. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Einstufung für Asbury Automotive in diesem Punkt.