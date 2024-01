Asbury Automotive Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Stärke Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator der technischen Analyse, der im Finanzmarkt weit verbreitet ist. Wir betrachten Asbury Automotive anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 81,82 Punkte, was darauf hinweist, dass die Asbury Automotive-Aktie überkauft ist, und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 54,05, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der Branche hat die Asbury Automotive-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,51 Prozent erzielt, was 15,16 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -4,65 Prozent, wobei Asbury Automotive aktuell 30,16 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Asbury Automotive besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält Asbury Automotive insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung liegen aus den letzten zwölf Monaten überwiegend "Schlecht"-Einschätzungen von Analysten vor, was zu einer durchschnittlichen "Schlecht"-Rating führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Asbury Automotive, und das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 128 USD, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Asbury Automotive-Aktie daher eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.