Asbury Automotive Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI ist ein beliebter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Asbury Automotive wird der 7-Tage-RSI momentan bei 64,86 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 46,52 Punkten im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Asbury Automotive. Der GD200 des Wertes liegt bei 215,75 USD, während der Kurs der Aktie bei 211,2 USD um -2,11 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage von 207,76 USD führt zu einer Abweichung von +1,66 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung für Asbury Automotive fällt langfristig betrachtet eher negativ aus, da in den letzten zwölf Monaten überwiegend schlechte Bewertungen von Analysten vorlagen. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 128 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -39,39 Prozent impliziert. Auch die aktuelle Einschätzung der Analysten lautet auf "Neutral".

In den sozialen Medien wurden Asbury Automotive in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Dies führt zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Asbury Automotive.