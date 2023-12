Asbury Automotive Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Aktienkurs von Asbury Automotive hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,58 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche durchschnittlich um -15,67 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Asbury Automotive im Branchenvergleich eine Outperformance von +30,25 Prozent erreicht hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -3,47 Prozent im letzten Jahr, wobei Asbury Automotive um 18,04 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Asbury Automotive bei 223,06 USD liegt, was eine +3,44 Prozentige Entfernung vom GD200 (215,65 USD) aus charttechnischer Sicht bedeutet, was ein "Neutral"-Signal ist. Andererseits weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 209,06 USD auf. Das bedeutet ein "Gut"-Signal, da der Abstand +6,7 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Asbury Automotive-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Asbury Automotive ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 41,29, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, und der RSI25 beträgt 41,42, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 0 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen für die Asbury Automotive-Aktie abgegeben, was zu einer langfristigen Einstufung von "Schlecht" führt. Für das Kursziel der Aktie liegt der Mittelwert bei 128 USD, während der letzte Schlusskurs bei 223,06 USD liegt, was eine erwartete Kursentwicklung von -42,62 Prozent bedeutet und somit mit der Einstufung "Schlecht" verbunden ist. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Neutral" für die Aktie von Asbury Automotive.