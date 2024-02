Asbury Automotive Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die technische Analyse der Asbury Automotive-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 199,92 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs um 1,04 Prozent über diesem Wert liegt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 196,63 USD, was einer Differenz von +2,73 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 39 und der RSI auf 25-Tage Basis bei 40,3, was jeweils zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich zeigt sich, dass Asbury Automotive in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,51 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -9,65 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +35,16 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 34,62 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen ist negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Asbury Automotive in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".