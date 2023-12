Asbury Automotive Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Asbury Automotive laut Analysten eine neutrale Investition. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Asbury Automotive-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 46,69 und ein Wert für den RSI25 von 40,3, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten sind 0 "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 128 USD, was auf einen möglichen Rückgang der Aktie um -42,9 Prozent vom letzten Schlusskurs (224,18 USD) hindeutet. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Verglichen mit dem Durchschnitt der Aktienperformance aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat sich die Asbury Automotive-Aktie mit einer Rendite von 14,58 Prozent besonders gut entwickelt, während die "Spezialität Einzelhandel"-Branche insgesamt eine mittlere Rendite von -12,22 Prozent aufweist. Auch in diesem Vergleich schneidet Asbury Automotive mit einer Rendite von 26,8 Prozent gut ab.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine positive Stimmung bezüglich der Asbury Automotive-Aktie wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen von den Anlegern als "Gut" bewertet wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Asbury Automotive laut Analysten und Anlegerstimmung als "Neutral" bzw. "Gut" eingestuft wird.