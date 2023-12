Asarina Pharma AB Aktie: Was soll das denn werden?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Asarina Pharma Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Asarina Pharma, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Asarina Pharma-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,17 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs (0,84 SEK) weicht somit um -28,21 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, liegt der letzte Schlusskurs (0,78 SEK) über dem gleitenden Durchschnitt (+7,69 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Asarina Pharma-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Asarina Pharma als Neutral-Titel ein. Der RSI7 (für sieben Tage) liegt bei 38,83, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 (für 25 Tage) bei 44,44 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat gab keinen Anlass zu einer bedeutenden Veränderung in der Bewertung, sodass sowohl die Stimmung als auch der Buzz um die Asarina Pharma-Aktie als "Neutral" eingestuft werden.

Zusammenfassend ergibt sich aus der Analyse des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Relative Strength-Index ein insgesamt "Neutral"-Rating für die Asarina Pharma-Aktie.