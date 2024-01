Asarina Pharma AB Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Asarina Pharma beträgt der RSI 44,72, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 37,54, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein neutrales Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Asarina Pharma in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auch hier neutral bewertet. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Asarina Pharma diskutiert als normal, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -15,47 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer schlechten charttechnischen Bewertung. Betrachten wir hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand die Aktie von Asarina Pharma zuletzt im Fokus der Diskussionen, ohne jedoch besonders positive oder negative Ausschläge zu verzeichnen. Insgesamt wird daher auch hier eine neutrale Bewertung ausgelöst.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine neutrale Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.