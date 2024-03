Asarina Pharma AB Aktie: Keine Angst!

Die technische Analyse der Asarina Pharma-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,91 SEK liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,862 SEK weicht somit um -5,27 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,01 SEK) liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -14,65 Prozent entspricht, und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 54, was darauf hindeutet, dass die Asarina Pharma-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (60,88) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Asarina Pharma-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Asarina Pharma-Aktie in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung sowohl aus charttechnischer Sicht als auch bezüglich des Anleger-Sentiments und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien.