Asante Gold Corporation Aktie: Jetzt knallt es!

Die Dividendenrendite von Asante Gold liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,67 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Asante Gold überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse ergibt eine Abweichung von -13,66 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält Asante Gold damit in verschiedenen Bereichen ein "Schlecht"-Rating.