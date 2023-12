Asante Gold Corporation Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die technische Analyse der Asante Gold zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,31 CAD sich um -18,63 Prozent vom GD200 (1,61 CAD) entfernt befindet. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. In ähnlicher Weise weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1,53 CAD auf. Dies bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -14,38 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Asante Gold-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Asante Gold liegt bei 97,14, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 71, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Asante Gold in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 49,07 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,32 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +60,39 Prozent im Branchenvergleich für Asante Gold, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Asante Gold derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,83 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Asante Gold-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.