Asana Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Asana. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 64,45 Punkte, was bedeutet, dass Asana derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 55,1), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Asana derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 20,2 USD, während der Aktienkurs bei 19,67 USD liegt, was einer Abweichung von -2,62 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 19,85 USD führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über Asana diskutiert, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit negativen Themen rund um Asana, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein insgesamt negatives Bild. Die Stimmungslage der Anleger trübte sich im vergangenen Monat zunehmend ein, und das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor. Daher erhält die Asana-Aktie ein "Schlecht"-Rating.