Asana Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Asana-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 20,15 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 17,75 USD, was einem Unterschied von -11,91 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 19,85 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -10,58 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Asana-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sodass sie eine "Neutral"-Bewertung für den 7- und 25-Tage-RSI erhält.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Asana-Aktie ist neutral, basierend auf sozialen Plattformen, obwohl die Kommentare in den letzten zwei Tagen überwiegend negativ waren. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten haben 11 Analystenbewertungen ergeben, dass 3 Bewertungen "Gut", 7 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren, was zu einem "Neutral"-Rating für die Asana-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel von 20,55 USD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 15,75 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Asana-Aktie gemäß der Analyse eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, eine "Neutral"-Bewertung für den RSI und eine "Gut"-Empfehlung aufgrund des durchschnittlichen Kursziels der Analysten.