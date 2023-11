Asana Aktie: War das schon alles?

Die Asana-Aktie wird laut Analysten langfristig als "Neutral" eingestuft, basierend auf 3 positiven, 8 neutralen und 1 negativen Bewertungen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 20,42 USD, was einer erwarteten Performance von -5,3 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 21,56 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, während die Redaktion das Rating "Neutral" vergibt.

In sozialen Netzwerken war die Stimmung gegenüber Asana in den letzten Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Asana-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage RSI-Wert von 43,5 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI.

Die langfristige Stimmung rund um die Asana-Aktie wurde anhand von Beitragsanzahl und Stimmungsänderungen untersucht. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung der Asana-Aktie basierend auf Analystenmeinungen, Anleger-Sentiment, RSI und langfristiger Stimmung.