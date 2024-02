Asana Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse der Asana-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 20,08 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 17,9 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von -10,86 Prozent zum GD200 hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 18,66 USD, was zu einem Abstand von -4,07 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Daher ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 68,87, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Für den RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, liegt der Wert bei 50, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung für den RSI von "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend positiv, wobei positive Themen sieben Tage lang dominierten und an einem Tag negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger auch verstärkt auf positive Themen in Bezug auf Asana. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Analysten bewerten die Asana-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 21,1 USD deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 17,88 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Asana daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.