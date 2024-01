Asana Aktie: Eine neue Chance!

Analystenbewertung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten Asana 3-mal als Gut, 6-mal als Neutral und 1-mal als Schlecht bewertet. Langfristig erhält das Unternehmen daher eine neutrale Bewertung von institutioneller Seite. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 17,09 Prozent auf der Basis des aktuellen Kurses von 18,02 USD und haben ein mittleres Kursziel von 21,1 USD. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, und insgesamt bewerten institutionelle Analysten Asana als Gut.

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen haben Anleger jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf Asana diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI der letzten 7 Tage der Asana-Aktie beträgt derzeit 69, was auf ein neutrales Rating hinweist, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 59,14 ebenfalls ein neutrales Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein neutrales Rating für Asana.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 20,07 USD weicht um -10,21 Prozent vom aktuellen Kurs (18,02 USD) ab, was zu einer schlechten charttechnischen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 19,74 USD unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren schlechten kurzfristigen charttechnischen Bewertung führt. Insgesamt erhält Asana daher eine schlechte Bewertung für die einfache Charttechnik.