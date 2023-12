Asahi Rubber Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Stimmung und Diskussion über die Asahi Rubber Aktie in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Dies ergab eine Analyse, die eine neutrale Bewertung für die Aktie ergab. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigte keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führte. Die Gesamtbewertung der Aktie bleibt daher auf neutral.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen ebenfalls neutral und es gab keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigten eine vorwiegend neutrale Tendenz. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhielt die Asahi Rubber Aktie daher auch eine neutrale Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse ergab, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Asahi Rubber bei 88,89 liegt, was auf eine schlechte Bewertung hindeutet. Auch der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage betrachtet, ergab eine schlechte Einschätzung für die Aktie.

In Bezug auf die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft diese aktuell bei 545,84 JPY, während der Aktienkurs bei 532 JPY lag, was einem Abstand von -2,54 Prozent entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der ebenfalls zu einem neutralen Signal führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung der Asahi Rubber Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.