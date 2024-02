Asahi Kagaku Kogyo Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Asahi Kagaku Kogyo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 583,22 JPY verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs von 580 JPY weicht davon um -0,55 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 552,74 JPY nahe am letzten Schlusskurs (+4,93 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Asahi Kagaku Kogyo-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist als neutral zu bewerten, da keine auffälligen Tendenzen zu positiven oder negativen Themen erkennbar sind. Auch die Anzahl der Beiträge hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) für die Asahi Kagaku Kogyo-Aktie zeigt einen Wert von 30,43 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25-Wert für 25 Tage beträgt 36, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ist die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit kann die Asahi Kagaku Kogyo-Aktie insgesamt mit "Neutral" eingestuft werden.