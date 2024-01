Asahi Kagaku Kogyo Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Asahi Kagaku Kogyo-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 72, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Die Analyse zeigt daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die RSIs der Asahi Kagaku Kogyo-Aktie.

Die Diskussion in den Social Media in Bezug auf Asahi Kagaku Kogyo war in den letzten Tagen neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, weshalb die Redaktion für die Anlegerstimmung eine "Neutral"-Einschätzung abgibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Asahi Kagaku Kogyo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 599,01 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 527 JPY liegt, was einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es keine eindeutige Veränderung. Die Intensität der Beiträge zu Asahi Kagaku Kogyo zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Asahi Kagaku Kogyo-Aktie daher sowohl für die RSIs, die Anlegerstimmung, die technische Analyse als auch das Sentiment und den Buzz ein "Neutral"-Rating.