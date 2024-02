Asahi Kagaku Kogyo Aktie: Was macht der Markt?

Die Asahi Kagaku Kogyo-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Dies ergibt sich aus der Abweichung des aktuellen Kurses von 580 JPY vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 583,22 JPY, was einer Abweichung von -0,55 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 552,74 JPY nahe am letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +4,93 Prozent darstellt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde die Anleger-Stimmung bezüglich Asahi Kagaku Kogyo in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Diskussionen und Kommentare der Anleger zeigen überwiegend neutrale Themen, was zu der Einschätzung einer "Neutral"-Stimmung führt.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt einen Wert von 30,43, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Bei einer Betrachtung über 25 Tage zeigt sich ein RSI-Wert von 36, was ebenfalls zu der Einschätzung eines neutralen Signals führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Asahi Kagaku Kogyo-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich der Anleger-Stimmung und des RSI als "Neutral" eingestuft wird.